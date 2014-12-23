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عصابة تسرق الكلاب في مصر!

المصدر: العربية.نت
القبض على عصابة تخطف الكلاب
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يبدو أن طرائف وغرائب اللصوص لا تعرف حداً، فقد ألقت الشرطة المصرية القبض على عصابة متخصصة في سرقة "الكلاب". وفي التفاصيل أن نيابة أول أكتوبر في مصر أمرت بحبس 6 من عناصر عصابة تشكلت لسرقة الكلاب البوليسية، المكلفة بحراسة أعداد كبيرة من الكمبوند بمدينة السادس من أكتوبر بالقرب من القاهرة.

وكشفت تحقيقات الشرطة أن المتهمين سرقوا نحو 15 كلباً بوليسياً خلال الأيام الماضية، عن طريق إلقاء مأكولات مخدرة للكلاب وسرقتها في سيارة.

وأفادت التحريات أن هذه الكلاب ملك الأهالي وليست عُهدة حكومية، وأن اللصوص تعمدوا سرقتها لارتفاع أسعارها. وانتشرت هذه الظاهرة مؤخراً في مناطق مختلفة من أنحاء مصر.

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