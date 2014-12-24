بالفيديو.. بطاطا ومايونيز تمطر رئيس وزراء بلجيكا

أثارت سياسة التقشف التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي غضب ناشطات في بلجيكا فعندن إلى البطاطا المقلية والمايونيز لتنفيس كل هذا الغضب. ولجأت الناشطات الأربع إلى إلقاء البطاطس والمايونيز على رئيس الوزراء البلجيكي تشارلز ميشيل أثناء استعداده لإلقاء كلمة في مدينة نامور جنوب بلجيكا.

وقد تظاهرت الناشطات بأنهن طالبات، وظهرن مرتديات ملابس سوداء وأقنعة قماشية، وقمن بمهاجمة ميشيل - 39 عاما أصغر رئيس وزراء في تاريخ بلجيكا - وإلقاء البطاطس المحمرة على رأسه وإمطاره بالمايونيز، التي تشتهر بلجيكا بتقديمها كوجبة أساسية.

وقد أثار هذا التصرف قلق الحرس المرافق لرئيس الوزراء الذي قام للدفاع عنه إلا أنه ابتسم واستقبل الأمر بصورة طبيعية ومضحكة ولم يبدِ أي خوف أو غضب.