بالفيديو.. جريمة قتل بدم بارد في اسطنبول

أظهر فيديو نشرته مواقع وصحف تركية الثلاثاء 23 ديسمبر جريمة القتل العلنية التي راح ضحيتها الإمام الأوزبكستاني المنشق عبدالله بخاري البالغ من العمر 38 عاماً، في مدينة اسطنبول حين كان يهم بالدخول إلى مقر المعهد العلمي الذي كان يلقي فيه الدروس الشرعية على طلابه.

وكان بخاري قد اضطر إلى الهجرة من بلده أوزبكستان بسبب ملاحقة أجهزة الاستخبارات له وتهديد حياته وأسرته.

وظهر في الفيديو بحسب وسائل إعلام تركية شخص شيشاني من أصل روسي يقترب منه ويرديه بطلقة رصاص في ظهره، وذلك في العاشر من ديسمبر الجاري.

يذكر أن الشرطة التركية ألقت القبض على القاتل واثنين آخرين متورطين في الجريمة.