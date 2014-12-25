بدء التسجيل في جائزة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله

أعلنت أمانة جائزة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله العالمية لريادة الأعمال، والتي تعد الأولى عالمياً في هذا المجال، عن فتح باب الترشح والتسجيل أمام رواد الأعمال والمرشدين والأطفال أصحاب المشاريع المتميزة والأفكار الخلاقّة من جميع أنحاء العالم.

وحددت الأمانة يوم 28 فبراير 2015 باعتباره الموعد النهائي لاستقبال طلبات الترشح على الجائزة، والتي تبلغ قيمتها أكثر من مليون ريال سعودي.

وتتضمن الجائزة خمس فئات هي:

1. جائزة أفضل مشروع ناشئ

2. جائزة أفضل مشروع قائم

3. جائزة أفضل ريادي

4. جائزة أفضل مرشد

5. جائزة الرواد الأطفال

وتعتبر هذه الجوائز السنوية، التي أطلقها الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز، أحد مبادرات صندوق المئوية العالمية، وتعد الجائزة الأولى عالمياً في مجال ريادة الأعمال، والتي تقام تحت إشراف الجهة الإستشارية (تيم ون).



وتمثل "جائزة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله العالمية لريادة الأعمال" برنامجاً رائداً لتشجيع المشاريع الريادية، حيث صممت هذه الجوائز للاحتفال بأصحاب المشاريع الريادية في المملكة والعالم من خلال التقدير والمكافآت. حيث تصل إجمالي قيمة الجوائز لمليون ريال سعودي أي ما يقارب 270 ألف دولار أمريكي، بالإضافة لإستضافة الجائزة لجميع الفائزين من كل دول العالم بالمملكة العربية السعودية.

وتهدف "جائزة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله العالمية لريادة الأعمال" إلى تعزيز مفهوم ريادة الأعمال على مستوى العالم، وتنمية الأفكار الإبداعية والإبتكارية وتشجيع روح المبادرة، والمساعدة في تطوير الكفاءات والمهارات الريادية، وتسليط الضوء على مشاريع رواد الأعمال المتميزة، وتحفيز وتكريم رواد الأعمال المتميزين، وتكريم المرشدين وإبراز دورهم في نجاح رواد الأعمال، وتبادل الخبرات المتميزة لدى رواد الأعمال والمرشدين، ونشر قصص النجاح المتميزة.

ويمكن التقديم على الجائزة من خلال المـوقع الإلكتروني: www.abdulazizprize.org.sa