فيلم "ذا إنترفيو" يلقى الرواج المنتظر

بدأ عرض فيلم "ذا إنترفيو" في أكثر من 300 دار عرض في أنحاء الولايات المتحدة وسط إقبال كبير من رواد السينما، الذين قال بعضهم إنهم يدافعون عن حرية التعبير بالحضور لمشاهدة الفيلم، الذي يدور حول مؤامرة خيالية لاغتيال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وفاجأ سيث روجن الذي يشارك جيمس فرانكو في بطولة الفيلم المنخفض الميزانية وإيفان جولدبرج الذي يشارك في الإخراج رواد السينما بالظهور في حفل الساعة 12.30 بعد الظهر في دار عرض في لوس أنجلوس وشكرا المتفرجين الذين ملأوا مقاعد الدار عن آخرها على دعمهم.

وتراجعت شركة سوني بكتشرز المنتجة للفيلم هذا الأسبوع عن قرارها إلغاء طرح الفيلم الذي تكلف 44 مليون دولار بعدما أصبحت هدفا الشهر الماضي لأكثر الهجمات الإلكترونية تدميراً على الإطلاق ضد شركة أميركية. واتهمت الولايات المتحدة كوريا الشمالية بشن الهجوم.

ورفضت سلاسل كبرى لدور السينما عرض الفيلم بعد تهديدات بهجمات على دور العرض والمتفرجين من جانب متسللين إلى الإنترنت. لكن مديري دور للعرض ومتفرجين على السواء قالوا إنهم يعتقدون أنه لا يوجد ما يخشونه.