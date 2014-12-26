"كلب" هدية عيد الميلاد لهولاند من قدامى محاربي كندا

تلقى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند كلباً هدية من رابطة المحاربين القدامى في مونتريال في كندا، ظهر لأول مرة في الإليزيه في يوم عيد الميلاد.

وقدمت الهدية من الرابطة إلى هولاند في عيد الميلاد لشكره على إحيائه في مناسبات عدة في العام 2014 ذكرى الجنود الكنديين الذين سقطوا في الحربين العالميتين.

وقرر الرئيس الفرنسي إطلاق اسم فيلاي على الكلبة تيمنا بالروبوت الأوروبي الذي هبط قبل أسابيع على سطح مذنب في مهمة فريدة من نوعها في تاريخ غزو الفضاء.

وهي المرة الأولى التي يتلقى فيها هولاند كلبا منذ طفولته، ودرج أسلافه في الاليزيه، من فاليري جيسكار ديستان وفرنسوا ميتيران وجاك شيراك ونيكولا ساركوزي، على اقتناء كلاب في القصر أثناء ولاياتهم الرئاسية.

واكتسب عدد من كلاب الرؤساء الفرنسيين شهرة واسعة، على غرار كلب الرئيس فرنسوا ميتيران الذي رافقه في تشييعه إلى مثواه الأخير في العام 1996.

