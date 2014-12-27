إلقاء القبض على "بابا نويل" في لبنان

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عشية عيد الميلاد صور تظهر عناصر من قوى الأمن الداخلي اللبناني تلقي القبض على رجل يرتدي زيّ "بابا نويل ".

وما لبثت أن تناقلت المواقع الإلكترونية الإخبارية هذه الصور، مشيرة إلى أن إلقاء القبض تم في منطقة ضبية (شمال بيروت) لأسباب مجهولة، ونقلت عن مصدر مسؤول في قوى الأمن الداخلي أنه سيكشف تفاصيل هذه القضية بعد قليل.

وبعد مرور بضع ساعات نشرت مديرية الأمن الداخلي على صفحتها على موقع تويتر صوراً لتكبيل عناصر الأمن بابا نويل، معرفة إياها بـ "صور عملية اعتقال المشتبه به papa noël في مجلة "ضبية". ثم أضافت المديرية صوراً أخرى لـ "بابا نويل"، وهو إلى جانب عناصر الأمن الداخلي يوزع الهدايا على الأطفال، مضيفة "papa noël مش موقوف، papa noël واقف معنا عالحاجز لأنو سلامتكن بتهمنا".

وأوضح الفيديو الذي نشرته مديرية الأمن الداخلي حقيقة ما حصل، ليتبين أن الموضوع جزء من حملة توعية تقيمها المديرية خصوصاً في موعد الأعياد، حيث تزداد نسبة حوادث السير بشكل لافت.

وحسب ما أظهر الفيديو، يقوم أحد عناصر الأمن بإيقاف عدد من السيارات التي تمر على الحاجز الموجود في منطقة ضبية، فيخرج بابا نويل على السيارات حاملاً الهدايا لأطفالهم، ويشرح أن السائق قد التزم بمعايير السلامة المرورية، حيث يضع مع عائلته حزام الأمان ويُجلس أطفاله في المقاعد المخصصة لهم في المقعد الخلفي.

وتبين أن إلقاء القبض جاء للفت انتباه من قرأ الخبر ورأى الصورة بهدف توعيتهم على أهمية التزام معايير السلامة.

ليكون عنوان هذه المبادرة الرئيسي "سلامتكم أحلى هدية بـ #ليلة_عيد، papa noël معنا على الحاجز ليشجع كل ملتزم بقانون السير".

يذكر أن مديرية الأمن الداخلي قد أصدرت مؤخراً بياناً أعلنت فيه عن إجراءات ستتخذها خلال فترة الأعياد للتخفيف من الازدحام والحوادث المرورية و"خلق جو من الراحة والطمأنينة لدى المواطنين"، حيث ستعمل على زيادة عدد الحواجز الثابتة والمتنقلة وتسيير دوريات في كافة المناطق اللبنانية خاصةً في محيط دور العبادة وأماكن السهر والاحتفال.

كما ذكّرت المديرية العامة بأن أجهزة الرادار لرصد السرعة الزائدة للسيارات تعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى أنها ستقيم حواجز لفحص نسبة الكحول لدى السائقين.