بالصور.. تنكرت "رجلاً" لمدة 43 عاماً لتعول ابنتها

سلم محافظ الأقصر طارق سعد رخصة كشك بموقف البياضية مقدم من جمعية الأورمان الخيرية للسيدة صيصة أبو دوح النمر، ومبلغاً مالياً لمساعدتها.

وقام مسؤول جمعية الأورمان في جنوب الصعيد أحمد إبراهيم، ورئيس مدينة طيبة العميد أيمن المدني ووكيل وزارة التضامن عبدالراضي حسن بتسليم صيصة كشك الأورمان يحوي بضاعة بمبلغ 3000 جنيه و3 ديب فريز، مقدمة من جمعية الأورمان، إلى جانب توصيل الكهرباء للكشك من دون أي رسوم.

وكانت صيصة، البالغة 64 عاماً، قد توفي زوجها وهي حامل، فقررت العمل بعد أن أصبحت لا تجد قوت يومها، لكنها لم تستطع ذلك بسبب العادات والتقاليد التي تمنع عمل السيدات بأعمال الرجال. فقامت بقص شعرها وارتدت ملابس الرجال وبدأت تخرج للعمل بعد أن أنجبت مولودتها الوحيدة "هدى" وعملت في صناعة الطوب اللبن، يدها بيد الرجال.

وقررت أن تعمل بمهنة لا تكلفها سوى قليل من الجهد، بعد سنوات من التعب. فبدأت تعمل بمسح الأحذية بشارع المحطة بالأقصر، حتى تم زواج ابنتها، والتي تعول 6 أفراد، بعد أن أصبح زوجها عبدالحميد عيد غير قادر على العمل بسبب المرض، ولم تجد "صيصة" أمامها إلا الكفاح من أجل ابنتها وأحفادها.

ويذكر أن صيصة ارتدت ملابس الرجال لمدة 43 عاماً، من دون إمكانية تمييزها من الرجال.