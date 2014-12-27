فيلم The Interview.. الأكثر شعبية على يوتيوب

وصل فيلم "ذي إنترفيو" The Interview الذي أنتجته شركة سوني إلى الترتيب الأول على قائمة يوتيوب لمقاطع الفيديو الأكثر شعبية، وذلك خلال اليوم الثاني على طرحه ضمن خدمة الفيديو التابعة لغوغل.

وكانت سوني قد أعلنت أمس عن إطلاق الفيلم المثير للجدل على عدة منصات عرض إلكترونية في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك تنفيذاً لوعدها بعرض الفيلم رغم سلسلة التهديدات التي تلقتها من مجموعة قراصنة تبنت مسؤولية الاختراق الذي تعرضت له الشركة الشهر الماضي.

ويتوفر فيلم "ذي إنترفيو" للمشاهدة داخل الولايات المتحدة على يوتيوب، حيث يُمكن استئجاره بسعر 5.99 دولار أو شراؤه بسعر 14.99 دولار، وفي حين أنه احتل الترتيب الأول على قائمة "الأكثر شعبية" على يوتيوب، إلا أن الموقع لم يعرض عدد مرات المشاهدة الخاصة به.

وكانت الولايات المتحدة قد وجهت اتهاما رسمياً لكوريا الشمالية بوقوفها خلف عملية الاختراق الكبرى التي تعرضت لها شركة سوني وأدت إلى تسرب مجموعة من الأفلام التي لم يتم نشرها بعد، مما أدى في التسبب لسوني بخسائر تقدر بمئات الملايين من الدولارات.

وهددت مجموعة القراصنة التي تولت العملية والتي يعتقد ارتباطها بكوريا الشمالية شركة سوني بمزيد من العمليات الانتقامية في حال قررت عرض الفيلم الذي يحكي قصة تخيلية لاغتيال رئيس كوريا الشمالية "كيم جونغ أون"، إلا أن الشركة اتخذت القرار بعرضه خاصة بعد أن وافق كل من غوغل ومايكروسوفت على عرض الفيلم على منصاتهما.