بالفيديو.. فرس نهر يقفز من شاحنة في تايوان

أصيب فرس نهر بالذعر خلال عملية نقله في شاحنة بتايوان، فقفز منها وأصيب بكسر في قائمته فيما ظنت امرأة مذهولة أنها أمام ديناصور في الشارع.

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون الحيوان الضخم ممدداً في الشارع، بعدما قفز منالشاحنة ووقع على سيارة مركونة قبل أن يسقط في الشارع. وقد ذهل المارة في المنطقة جراء صوت الحادث وتجمعوا لرؤية الحيوان واتصلوا بالشرطة في منطقة مياولي في وسط البلاد.

ونقلت صحيفة "يونايتيد ديلي نيوز" عن امرأة قولها إنها خرجت من منزلها بعد سماعها صوت الاصطدام وظنت أنها رأت "ديناصورا" ممددا في الشارع. كما نقلت الصحيفة عن سائق الشاحنة قوله إنه رأى فرس النهر "يطير" من الشاحنة بعدما أصابه الذعر خلال الرحلة.

وقد بقي الحيوان ممددا في الشارع لساعات، في حين ظهرت الدموع تجري من عينيه، قبل أن يوضع في حاوية ليقل إلى مزرعته في تيانشونغ في وسط البلاد حسب ما ذكرت السلطات.

من جهتها، قالت السلطات التايوانية إن صاحب الحيوان قد يواجه غرامة قد تصل إلى 2400 دولار لانتهاكه قوانين حماية الحيوانات، بعدما أصيب فرس النهر بكسر في قائمته وبأضرار في أسنانه.

وذكرت الصحف المحلية أن فرس النهر هذا يعتبر "نجم" المزرعة التي يقيم فيها وقد شارك أيضا في مسلسل تلفزيوني شعبي قبل سنوات.