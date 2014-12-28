فضيحة مصورة.. صرصور في برنامج للطبخ

التقطت كاميرا برنامج يعلم الطبخ على شاشة قناة مصرية صورة لصرصور يتجول داخل العجين أثناء إعداد فطيرة "سانتا" بمناسبة عيد الميلاد أو الكريسميس.

وتعود الواقعة لحلقة عرضت يوم الجمعة 26 ديسمبر، حيث أظهرت الكاميرا بوضوح أثناء تحضير الفطيرة وجود صرصور صغير يتنقل بين العجين، ولم يتم الاعتذار أو التنويه من قبل القناة أو البرنامج.

وكانت الشيف تعلّم كيفية صنع كعكة الكريسميس عندما ظهر الصرصور وهو يتجول بحرية، قبل أن يدخل داخل قطعة من العجين التي استخدمتها في صنع الكعكة.

يذكر أن الفيديو الذي انتشر على موقع يوتيوب في وقت سابق، حذف مؤخراً.