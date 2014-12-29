السعودية.. جنود بريطانيون يشاركون في مسابقة للقرآن

تشارك المملكة المتحدة في مسابقة الأمير سلطان الدولية في حفظ القرآن الكريم للعسكريين في المملكة العربية السعودية، التي انطلقت الأحد الماضي وتستمر خمسة أيام، وذلك بجنديين مسلمين أرسلتهما وزارة الدفاع البريطانية.

وقال الإمام عاصم حافظ، المستشار الإسلامي لوزارة الدفاع البريطانية وأول إمام مسلم في القوات المسلحة، إن "الجنود المسلمين في الجيش البريطاني يلعبون دورا هاما في حماية المملكة المتحدة، ومسابقة حفظ القرآن هي فرصة رائعة للمسلمين البريطانيين لإظهار التزامهم القوي بدينهم وبلدهم وللتعبير عن أن خدمتهم لدينهم وولاءهم لوطنهم متوافقان ومتناغمان تماما".

وأضاف أن "القوات المسلحة البريطانية تحترم الناس من جميع الأديان، ومشاركة بريطانيا في هذه المسابقة تجسد تلك القيم الأصيلة التي تقوم عليها بريطانيا وقواتها المسلحة".

وتابع: "نحن ممتنون للمملكة العربية السعودية لدعوتنا إلى هذه المبادرة الهامة، كما أعتقد أنها فرصة ممتازة لجمع الناس والدول معا لتعزيز التفاهم والحوار والسلام. وكمسلم أرى أن هذه هي المبادئ الرئيسية في القرآن الكريم، ومسابقة حفظ القرآن هي المناسبة الأفضل لازدهار هذه الأفكار الهامة".

يُذكر أن وزارة الدفاع البريطانية أطلقت منذ أشهر منتدى المسلمين في القوات المسلحة الأول نوعه في بريطانيا، وذلك بالشراكة مع المجتمع المسلم في المملكة المتحدة. ويعمل المنتدى على تعزيز الشراكة بين المسلمين في بريطانيا ووزارة الدفاع والقوات المسلحة، كما يهدف إلى تشجيع حوار أفضل، ويساعد في تسليط الضوء على الدور الهام الذي يلعبه المسلمون البريطانيون في القوات المسلحة سواء في الماضي أو في الوقت الحاضر.

يُشار إلى أن عدد المسلمين في القوات المسلحة بين 2009 و2014 ارتفع بنسبة 20%، وتظهر أحدث الأرقام وجود 600 مسلم في القوات المسلحة، بإمكانهم أداء الصلوات الخمس يومياً والصيام، كما يتم تزويد المسلمين بالطعام الحلال، وإتاحة غرف للصلاة.

يُذكر أن القوات المسلحة البريطانية شاركت خلال العام 2013 في مسابقة الأمير سلطان الدولية السابعة لحفظ القرآن للعسكريين وكانت أول بلد غير إسلامي يشارك في هذه المسابقة آنذاك.