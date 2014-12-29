بالفيديو.. ابن زين الدين زيدان على خطى أبيه

يبدو أن موهبة كرة القدم تجري في عروق عائلة زين الدين زيدان، فالأولاد سر أبيهم، لاسيما أن اللاعب الفرنسي الجزائري الأصل ينوي نقل مهاراته الكروية إلى أولاده، فقد تألق ابنه ثيو البالغ من العمر 12 عاماً بشكل لافت خلال مباراة للناشئين جمعت بين ريال مدريد وإسبانيول في إطار دورة محلية لاكتشاف المواهب.

وسجل ابن زيدان ثنائية من أصل ثلاثة أهداف لمصلحة ريال مدريد في مرمى إسبانيول ضمن إطار دورة محلية لاكتشاف البراعم، قبل أن يقصى فريقه "الملكي" في نصف النهائي بعد أن خسر أمام فالنسيا بواقع ركلات الترجيح.

لكن التميز يبقى في الهدف الثاني من تسديدة أعادت للأذهان الأسطورة الفرنسية التي أهدت فرنسا لقب كأس العالم في 1998.

يذكر أن لثيو شقيقين تألّقا سابقا وهما متوسط الميدان "أونزو" (19 سنة) الذي يرتدي أيضاً زي فريق ريال مدريد الرديف (الاحتياطي)، و"لوكا" (16 سنة) الذي يشغل منصب حارس مرمى لنفس الفريق ولكن ضمن فئة أصغر، ويبدو أنهم في انتظار شقيقهم الرابع "إلياز" (8 سنوات) ليعرفوا ما إذا كان سيلتحق بهم أم سيختار رياضة أخرى.