شاهد الطائرة المنكوبة لحظة اختفائها عن شاشة رادار

في لحظة ما أثناء رحلتها من إندونيسيا إلى سنغافورة، الأحد الماضي، وعلى متنها 155 راكباً وطاقم من 7 أفراد، بينهم قائدها الإندونيسي ومساعده الفرنسي، اختفت طائرة "ايرباص أي- 320" التابعة لشركة "ايرآسيا" عن شاشة موقع يرصد برادار "ديجيتال" رحلات الطيران المدني على مدار الساعة حول العالم، ولم تعد تظهر فيه وهي تحلق فوق "بحر جاوة" الإندونيسي في طريقها إلى مطار "شانجي" بسنغافورة.

كانت لحظة مأساوية لمن تابع تحليقها من ذوي الركاب، ومعظمهم كان يستعد للمضي إلى المطار السنغافوري ليستقبل فيه من كان ينتظر وصولهم إليه، وهي لحظة نراها في فيديو بثه موقع Flightradar 24 الراصد للطائرات المدنية ورحلاتها، وتعرضه "العربية.نت" بعد أن تم عرضه في "يوتيوب" وتداولوه في مواقع الأخبار والتواصل.

وتم تسريع الفيديو بحيث تبلغ مدته دقيقتين تختصران ساعة تحليق للطائرة التي بدأت رحلتها من مطار "جواندا" الدولي في مدينة "سورابايا" الواقعة إلى الشرق من جزيرة "جاوة" الإندونيسية، حيث كان كل شيء طبيعياً وهي تشق طريقها مع طائرات أخرى تعبر معها الأجواء، إلا أننا نراها تتوقف فجأة عن التحليق وتتلون بالأحمر، بينما تتابع بقية الطائرات إلى وجهاتها، وبعد وقت قصير أعلنوا عن اختفائها فوق "بحر جاوة" الذي سبق لأعماقه أن استقبلت طائرات وسفناً حربية بالعشرات غرقت فيه.

والبحر الواقع بين الجزر الإندونيسية بورنيو وجاوة وسومطرة وسولاويسي، كبير ومعقد الأعماق، فمساحته أكثر من 320 ألف كيلومتر مربع، طبقاً لما قرأت عنه "العربية.نت" في موقع "ويكيبيديا" المعلوماتي، وفيه تضاريس وكهوف تحت مياهه، وشهير باحتواء أعماقه على حطام عدد من الطائرات والسفن الحربية التي استقرت فيها بعد معركة جرت في فبراير 1942 ودمرت فيها القوات اليابانية قوات الحلفاء خلال هجومها في الحرب العالمية الثانية على الجزر الإندونيسية.

"ميال إلى الخيرات ومساعدة الآخرين"

ولا أحد يدري للآن في أي مربع ضيق من البحر سقطت الطائرة، إلا أن الوكالات نقلت اليوم الاثنين عن المدير العام للطيران المدني الإندونيسي، دجوكو مورجامودجو، أن الجهود تتركز على منطقة بين جزيرة "بيليتونغ المجاورة" وإقليم "كاليمانتان" عند جزيرة "بورنيو"، أي حيث نرى الطائرة توقفت عن التحليق في الفيديو.

تلك المنطقة التي مازالت أحوالها الجوية من الأسوأ منذ أسبوع، هي ما أرسلت إليه إندونيسيا 5 طائرات عسكرية و3 هليكوبترات و12 سفينة للبحث عنها وعمن كانوا على متنها، وهم 155 من مواطنيها، إضافة إلى 3 كوريين جنوبيين وبريطاني وماليزي وسنغافوري وفرنسي، والأخير هو ريمي ايمانويل بليزل مساعد الطيار، المتمتع بخبرة تزيد على 2275 ساعة طيران.

أما عن قائد الطائرة، الكابتن آيرينياتون، فهو إندونيسي بخبرة 6100 ساعة طيران، وذكر ابن أخيه، واسمه دوني، أنه متزوج من امرأة لا تعمل، وأب منها لابنتين، إحداهما عمرها 22 واسمها أنجيلا أنجي راناستياميس، ولها في "فيسبوك" حساب زارته "العربية.نت"، ووجدتها توجه نداء فيه بأن يعيدوا إليها والدها إلى البيت.

وذكر ابن شقيق الطيار لموقع The Malaysian Insider بأن عمه المقيم في مدينة "سورابايا" كان ميالاً إلى الخيرات وتقديم المساعدة إلى الآخرين "وحنوناً مع عائلته والآخرين". أما طاقم الطائرة، فهو من 6 إندونيسيين، مع الطيار، فيما المعلومات مستمرة قليلة عن مساعده الفرنسي.