شواطئ أبوظبي تستقبل قوارب سباق "فولفو للمحيطات"

استقبل كاسر الأمواج في العاصمة الإماراتية أبوظبي أبطال المحيطات، المشاركين في النسخة الثانية عشرة من سباق فولفو للمحيطات حول العالم، والذي يستمر 9 أشهر.

القوارب المستقرة حالياً في العاصمة ستشد الرحال في 3 يناير المقبل إلى مدينة سانيا في الصين، لاستكمال السباق الذي سوف ينتهي في شهر يونيو 2015 المقبل.

أبوظبي تستقبل القوارب

بأغانٍ تراثية تجسد الروح الإماراتية وروابطها التاريخية العميقة بالبحر.. استقبلت شواطئ أبوظبي القوارب المشاركة في سباق فولفو للمحيطات على التوالي.. سباق المحيطات الأصعب الذي عرفه الإنسان.

وقد حل الفريق الهولندي "برونل" في المرتبة الأولى وبفارق 16 دقيقة و20 ثانية عن الفريق الصيني "دونغ فينغ"، فيما جاء فريق عزام الإماراتي في المركز الثالث.

وقد علّق على حفل الاستقبال محمد سلطان الزعابي - ممثل هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة - بقوله إنه تم استقبال القوارب برقصات العيالة والضيافة العربية، متمثلة في القهوة والتمر، وإن أبوظبي ستستضيف القوارب في مرحلة توقف الجولة الثالثة من "سباق فولفو للمحيطات 2014 – 2015"، وذلك بداية من منتصف شهر ديسمبر 2014 حتى 3 يناير 2015.

وأضاف سيقام سباق الميناء المضيف في 2 يناير 2015 قبل أن تعاود اليخوت الإبحار باتجاه ميناء "سانيا" في الصين في اليوم التالي، كما ستتميز مرحلة التوقف هذه التي تتزامن مع عطلة رأس السنة للعام 2015 بباقة حافلة من الفعاليات والأنشطة في قرية السباق في منطقة كاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي إلى جانب الحفلات الموسيقية والعروض الترفيهية المتعددة.

وتابع الزعابي السباق العالمي الذي أبحرت فيه (7) قوارب شراعية في سباق حول العالم من مدينة "أليكانتي" الإسبانية، وينتهي في مدينة "Gothenburg" الواقعة على بحر الشمال في السويد، في رحلة طويلة تمتد لـ(9) جولات في (4) محيطات لمدة (9) أشهر، بمسافة إجمالية تتعدى (71) ألف كيلومتر.

وذكر أن اليخوت القادمة من كيب تاون في جنوب إفريقيا رست على شواطئ أبوظبي الوجهة العربية الوحيدة ضمن هذا السباق العالمي، بعد أن قطعت 6 آلاف ميل بحري على مدى 3 أسابيع ضمن الجولة الثانية.

أما فريق "عزام" التابع لفريق أبوظبي للمحيطات وبالرغم من حصوله على المركز الثالث في هذه الجولة فإن أعضاءه أعربوا عن سعادتهم بالنتيجة، أصروا على المضي قدماً للفوز بالمرتبة الأولى لبطولة السباق، عندما تنتهي بشكل كامل حين وصول اليخوت إلى المحطة الأخيرة في مدينة غوثنبرغ السويدية في شهر يونيو 2015 المقبل، إذ يتم احتساب النقاط لكل فريق في كل مرحلة.

عادل خالد من فريق "عزام" الإماراتي

ذكر عادل خالد من فريق "عزام" الإماراتي أن فريقهم فاز بالمرتبة الأولى في المرحلة الأولى. أما في المرحلة الثانية فحصلوا على المركز الثالث بسبب بعض الصعوبات، أهمها الأجواء، وأنه ليس من السهولة اللحاق بالقوارب.



وحين تصل اليخوت إلى المحطة الأخيرة في مدينة غوثنبرغ السويدية في شهر يونيو 2015 المقبل، يتم احتساب النقاط لكل فريق في كل مرحلة من مراحل السباق ليتم بعدها إعلان النتائج.