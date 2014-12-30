تعرف على أكثر الأفلام تعرضاً للقرصنة في 2014

يعد فيلما "ذي وولف أوف وول ستريت" و"فروزن" أكثر الأفلام قرصنة في العام 2014، مع حوالي 30 مليون عملية تحميل غير شرعية لكل منهما، بحسب دراسة لمجموعة الاستشارات "إكسيبيو".

وأتى في المرتبة الثالثة فيلم "روبوكاب" من إخراج جوزيه باديليا مع 29,8 مليون عملية تحميل، متقدماً على "غرافيتي" للمكسيكي ألفونسو كوارون الذي نال 7 جوائز "أوسكار" في بداية العام، وحمل 29,4 مليون مرة بطريقة غير شرعية، وفق التصنيف الذي نشرته وسائل إعلام أميركية.

واحتلت أفلام الأبطال الخارقين عشر مراتب من أصل المراتب العشرين ضمن هذا التصنيف، من قبيل "ثور: ذي دارك وورلد" و"كابتن أميركا: ذي وينتر سولدجر" و"إكس من: دايز أوف فيوتشر باست" التي حملت ما بين 24,4 و27,6 مليون مرة.

أما فيلم "تويلف ييرز إيه سلايف " الحائز على "أوسكار" أفضل فيلم، فقد حمل 23,6 مليون مرة.

وفي ما يأتي قائمة بالأفلام العشرين الأكثر قرصنة من حيث عمليات التحميل هذا العام، كما وردت في مجلتي "ذي هوليوود ريبورتر" و"فاراييتي":

1 - "ذي وولف أوف وول ستريت": 30,035 مليون

2 - "فروزن": 29,919 مليون

3 - "روبوكاب" (بما فيه الفيلم الأصلي للعام 1987): 29,879 مليون

4 - "غرافيتي": 29,357 مليون

5 - "ذي هوبيت: ذي ديزولايشن أوف سماوغ": 27,627 مليون

6 - "ثور: ذي دارك وورلد": 25,749 مليون

7 - "كابتن أميركا: ذي وينتر سولدجر": 25,628 مليون

8 - "ذي ليجيند أوف هيركوليس": 25,137 مليون

9 - "إكس من: دايز أوف فيوتشر باست": 24,380 مليون

10 - "تويلف ييرز إيه سلايف ": 23,653 مليون

11 - "ذي هانغر غيمز: كاتشينغ فاير": 23,543 مليون

12 - "أميريكان هاسل": 23,1143 مليون

13 - "300: رايز أوف إن إمباير": 23,096 مليون

14 - "ترانسفورمرز: إيدج أوف إكستينكشن": 21,65 مليون

15 - "غودزيلا": 20,956 مليون

16 - "نوا": 20,334 مليون

17 - "دايفيرجنت": 20,312 مليون

18 - "إيدج أوف تومورو": 20,299 مليون

19 - "كابتن فيليبس": 19,817 مليون

20 - "لون سورفايفر": 19,130 مليون