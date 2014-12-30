مقتل 53 شخصاً في سيول وانهيارات طينية بالفلبين

قتل 53 شخصاً على الأقل في وسط وجنوب الفلبين اليوم، بعد أيام من الأمطار الغزيرة والسيول والانهيارات الطينية التي أصابت أيضاً دول جنوب شرق آسيا المجاورة، حسب الوكالة الوطنية للإغاثة.

وكان قد لقي عشرات الأشخاص حتفهم حين أغرقت أمطار غزيرة ماليزيا وجنوب تايلاند وأجزاء من الفلبين في الأيام القليلة الماضية، وفقاً لمسؤولين.

وتشهد ماليزيا أسوأ فيضانات وسيول منذ نحو عقد وهو ما أجبر نحو ربع مليون شخص على النزوح عن منازلهم. وتواجه الحكومة انتقادات حادة لرد فعلها، الذي رأى البعض أنه بطيء. وقال مجلس الأمن الوطني في بيان إن مستويات "عالية بشكل استثنائي" من المياه حالت بين عمال الإنقاذ ومراكز الإغاثة. وارتفع عدد القتلى إلى 21 شمال شرق ماليزيا، كما لقي 15 شخصاً مصرعهم جنوب تايلاند.

وانهالت معظم الانتقادات على رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق لغيابه عن البلاد خلال وقوع الكارثة، وبعد أن التقطت له صور وهو يلعب الغولف مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في هاواي.

ونقل موقع "ماليزيان إنسايدر" الإخباري الإلكتروني عن بيان المجلس "بغض النظر عن مدى استعدادنا.. ستكون هناك دائماً كارثة أكبر وأكثر دماراً تختبر قدرات وموارد البلاد."

من جهته انتقد المعارض توني بوا عزوف الحكومة عن إعلان حالة الطوارئ و"افتقادها التام للشعور بأهمية التحرك السريع".

وتجتاح الفيضانات شمال شرق ماليزيا وجنوب تايلاند خلال موسم الأمطار الموسمية السنوي، لكن الأمطار كانت أكثر غزارة من المعتاد هذا العام.

ولا تزال مياه الفيضانات تجتاح خمسة أقاليم جنوب تايلاند، في حين تم إجلاء نحو 10 آلاف شخص.