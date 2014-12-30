كلينتون وأوبرا وملالا.. أكثر النساء تقديرا في أميركا

تصدرت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون ومقدمة البرامج أوبرا وينفري والشابة ملالا يوسفزاي ترتيب النساء الأكثر تقديراً لدى الأميركيين، وفق ما أظهره استطلاع لمعهد غالوب.

وللسنة 13 على التوالي، تعود صدارة هذا الترتيب لهيلاري كلينتون التي تعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية سنة 2016. وقد ورد اسمها على لسان 12% من الأشخاص المستطلعة آراؤهم متقدمة على أوبرا وينفري (8%) والباكستانية ملالا يوسفزاي (5%)، التي فازت هذا العام بجائزة نوبل للسلام تكريما لنضالها من أجل تعليم الفتيات في بلادها.

أما لناحية الرجال الأكثر إثارة للإعجاب لدى الأميركيين، فجاء الرئيس الأميركي باراك أوباما في صدارة الترتيب، مع اختياره من قبل 19% من الأشخاص المستطلعة آراؤهم ، يليه البابا فرنسيس (6%) والرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون.

ويجري المعهد سنويا هذا الاستطلاع منذ 7 عقود على عينة من الأميركيين الذين يسألهم عن الشخصية التي تحظى بأكبر قدر من الإعجاب لديهم في أي مكان من العالم.

وهذا السؤال مفتوح، وبالتالي يسمح بإظهار شعبية الشخصيات الأكثر تقديرا من قبل الأميركيين، كما الحال مع هيلاري كلينتون التي حققت مكانة مهمة على الساحة السياسية منذ مطلع التسعينات.

وتم اختيار هيلاري كلينتون المرأة الأكثر إثارة للإعجاب لدى الأميركيين 19 مرة منذ العام 1993، والتي كانت أول سنة تمضيها في البيت الأبيض مع زوجها الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون.

أما بالنسبة لباراك أوباما، فإنه يتصدر قائمة الرجال الأكثر إثارة للإعجاب لدى الأميركيين منذ 2008، السنة التي انتخب فيها رئيسا للولايات المتحدة. وبحسب معهد غالوب، فإن الرؤساء الأميركيين غالبا ما يتصدرون هذا الترتيب السنوي خلال فترة ولايتهم.

وتم إجراء الاستطلاع بين 8 و11 من ديسمبر الجاري على عينة من 805 أشخاص بالغين يعيشون في الولايات المتحدة، وهامش الخطأ يبلغ 4 نقاط مئوية.

