هبوط "غير اعتيادي" لطائرة بلندن لتعطل إحدى عجلاتها

رغم العطل الذي أصاب جهاز الهبوط في طائرة ركاب تابعة لشركة "فيرجن أتلانتك"، إلا أن الطائرة استطاعت في نهاية المطاف الهبوط بسلام لكن بثلاث عجلات فقط، بعد أن نفذ ربانها عملية "هبوط غير معتادة" الاثنين في مطار جاتويك بلندن، الذي اضطر إلى تأخير رحلات الإقلاع لبضع ساعات وتحويل الطائرات القادمة إليه.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أن الطائرة، وهي من طراز بوينج 747، اهتزت بعض الشيء أثناء الهبوط، وما عدا ذلك فعملية الهبوط كانت عادية بعد ذعر بسيط أصاب ركابها 447 الذين طلب منهم قائد الطائرة البقاء على وضعية الانحناء. وفي وقت لاحق شوهد الركاب ينزلون على سلم الطائرة بعدما كان من المقرر أن تقلهم الرحلة إلى لاس فيغاس التي كان معظمهم ينوي قضاء عطلة نهاية السنة فيها.

وقالت الشركة في بيان: "يمكن لفيرجن أتلانتيك أن تؤكد أن الرحلة (في.اس) 43 عادت بسلام الى جاتويك". وأضافت: "أولويتنا الآن هي الاهتمام بركابنا وطاقمنا".

وأغلق مطار جاتويك وهو ثاني أكبر مطارات بريطانيا لنحو 4 ساعات حتى أبعدت الطائرة عن الممر، فيما أعيد فتح المطار في الساعة 19:03.

وأظهر موقع فيرجن أتلانتيك على الإنترنت أن "الرحلة في.اس 43 غادرت جاتويك إلى لاس فيجاس الساعة 11:28 بتوقيت غرينتش، قبيل عودتها إلى المطار نفسه عقب اجتيازها الساحل الغربي لبريطانيا".



