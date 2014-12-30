"على خطى العرب" يكتشف النيزك 13 في العالم

بين رمال الربع الخالي، وتحديداً جنوب شرق الرمال العربية، اكتشف فريق الرحلة الثانية للبرنامج الوثائقي "على خطى العرب" نيزكاً جديداً هو الـ13 على مستوى العالم. وأطلق الدكتور عيد اليحيى اسم "على خطى العرب" على النيزك.

ويقول الدكتور عيد "تتكون شظايا النيزك من الصخور التي تطايرت حول الفوهة المدفونة تحت الرمال. وربما تكون نواة قلب النيزك الثقيل موجودة أيضاً داخل الفوهة التي يبلغ عرضها 200 متر بـ150 مترا، كما يمكن أن تكون نواة النيزك مكونة من النيكل والحديد".

ويعتبر هذا ثاني نيزك يكتشف في منطقة الربع الخالي في السعودية بعد نيزك "أم الحديد" الذي اكتشفه المستكشف والكاتب جون فيلبي عام 1932.

ويعد هذا الاكتشاف، الذي يسجل للدكتور عيد اليحيى ولبرنامج "على خطى العرب"، إضافة كبيرة إلى الخارطة الجيولوجية لصحراء الربع الخالي، خصوصاً أن بين اكتشاف النيزك الأول "أم الحديد"، واكتشاف نيزك "على خطى العرب" أكثر من 82 سنة.