فيديو.. حادث عنيف مع مصارعة الثيران

تعرضت مصارعة ثيران الأحد الماضي مرتين متتالتين للإصابة من ثور هائل أثناء محاولتها تسديد ضربات قاتلة إليه خلال مسابقة لمصارعة الثيران أقيمت في المكسيك.

ومصارعة الثيران كارلا دي لوس أنجلوس، البالغة من العمر 25 عاما، كانت تتنافس في اكبر مسابقة لمصارعة الثيران في العالم.

وأصيبت المصارعة بقطع في فخذها وظهرها بعد أن دفعها الثور مرتين في الهواء لتسقط على قرونه الحادة، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلا عن " بي بي سي".

وبعد أن تعرضت المصارعة للإصابة الأولى، عولجت وعادت إلى الحلبة لتلقى إصابتها الثانية من الثور الهائج، الذي أصاب اثنين من مساعدي المصارعة وأحد المزارعين، ثم تجاوز سور حلبة المصارعة، لينطلق في الشوارع المحيطة.