"برج خليفة" يتحول إلى أكبر شاشة مضيئة بالعالم

استقبلت دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة العام 2015، بعرض عالمي في برج خليفة، تحول معها إلى أكبر شاشة مضيئة بالعالم.

وحضر الاحتفال بالعام الجديد أكثر من 1.5 مليون سائح قصدوا دبي لمشاهدة عرض الألعاب النارية. وازدان البرج بصور تحكي قصة نجاح دولة الإمارات، وقصة نجاح دبي الإمارة الحالمة. وتحول برج خليفة على مدار دقائق إلى معرض للوحدة الخليجية، حيث تلون بألوان دول التعاون الخليجي.

وبعد سيدني التي احتفلت بقدوم العام الجديد 2015 بالعاب نارية رائعة، احتفلت هونغ كونغ بدورها بالمناسبة نفسها وتجمع نحو 200 ألف من سكانها لمشاهدة العاب ضوئية رائعة.

ودام الاستعراض الضوئي في هونغ كونغ ثماني دقائق واشعل ناطحات السحاب الكبيرة في هذه المستعمرة البريطانية السابقة التي شهدت في العام 2014 تظاهرات حاشدة طالبت بمزيد من الديموقراطية.

مقتل 35 شخصا في تدافع بشنغهاي الصينية

وقتل 35 شخصا على الأقل وأصيب عشرات آخرون بجروح في شانغهاي إثر تدافع حصل في الساعات الأولى من فجر الخميس خلال احتفال المدينة الصينية بعيد رأس السنة، كما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وبحسب شبكة "سي سي تي في أميركا" الصينية الحكومية الناطقة بالانكليزية فإن التدافع حصل في منطقة بوند، الواجهة البحرية للمدينة، وأسبابه لا تزال مجهولة.



وفي طوكيو اطلق نحو ألفي شخص بالونات حملت تمنياتهم للعام الجديد الى جانب برج طوكيو. ومن المتوقع وصول نحو ثلاثة ملايين زائر الى العاصمة اليابانية لزيارة معبد ميجي جينجو الاكثر شهرة في البلاد.



وقبل ذلك بقليل تجمع نحو مليون شخص للمشاركة في الاحتفالات نفسها في سيدني، متجاهلين تهديدات محتملة من "إرهابيين" بعد عملية احتجاز الرهائن الاخيرة.

وبدأ إطلاق دفعات من الألعاب النارية فوق خليج سيدني في حوالي الساعة 21,00 بالتوقيت المحلي (10,00 ت.غ)، قبل حلول منتصف الليل. ومن المنتظر أن يحضر قرابة 1,6 مليون شخص الاحتفالات في أكبر مدن أستراليا، التي قام فيها شخص من أصل إيراني في 15 من ديسمبر باحتجاز 17 رهينة داخل مقهى.

وقالت رئيسة بلدية سيدني كلوفر مور في محاولة لطمأنة الناس: "نحن متأكدون من أن الاحتفالات ستكون آمنة".

ومن هونغ كونغ إلى لندن وصولاً إلى نيويورك أو ريو دي جانيرو، سيحتفل ملايين الأشخاص عند منتصف الليل بحلول رأس السنة، على أصوات الألعاب النارية والحفلات الموسيقية.

ففي آسيا، تنظم احتفالات بحلول رأس السنة في هونغ كونغ بعرض ضوئي حيث ستتم إنارة ناطحات السحاب في المستعمرة البريطانية السابقة لمدة ثماني دقائق.

وفي تايوان ستكون ناطحة السحاب "تايبي 101" مركز الاحتفالات مع عروض موسيقية. وسيتم إطلاق الألعاب النارية عند منتصف الليل أمام آلاف الأشخاص.

لا أفراح في ماليزيا

ولن يكون لماليزيا نصيب من احتفالات هذا العام، في ظل أجواء الحزن التي تسود البلاد بعد تحطم طائرة "إير آسيا" الماليزية في إندونيسيا، والتي كان على متنها 162 شخصا، فبسبب هذه المأساة والفيضانات التي أدت إلى سقوط قتلى أيضا تم إلغاء احتفالات نهاية العام.

وفي أفغانستان ستشهد السنة الجديدة طي صفحة مهمة حلف شمال الأطلسي القتالية في البلاد، رغم أن تمرد طالبان لا يزال مستمراً بعد 13 عاما من التدخل العسكري الأجنبي. وستتسلم بعثة تدريب ودعم للجيش الأفغاني المسؤولية من القوة المقاتلة.

وأوروبيا سيشارك النجم الأميركي ديفيد هاسلهوف في حفل موسيقي ضخم في الهواء الطلق، عند بوابة براندبورغ في برلين، في نفس المكان الرمزي الذي أحيا فيه حفلة في ديسمبر 1989 قرب الجدار الذي كان ينهار.

عروض بصرية في باريس

أما في باريس فتنظم عروض بصرية في الشانزيليزيه تعكس طريقة عيش الباريسيين وتتطرق إلى مواضيع بيئية، حيث تستضيف العاصمة الفرنسية في نهاية 2015 المؤتمر الدولي حول المناخ.

ومن المرتقب أن يتجمع ملايين الأشخاص في بويرتا ديل سول في مدريد ضمن الاحتفالات التقليدية، فيما تنظم برشلونة عرضا هائلا للألعاب النارية.

وفي بريطانيا، تنظم عروض ضخمة أيضا على ضفة نهر التايمز، لكنها ستكون مدفوعة لاعتبارات أمنية بعد التدفق الكبير في السنوات الماضية.

من ناحية أخرى، يتزامن الانتقال إلى العام 2015 في ليتوانيا، مع انتقال البلاد أيضا الى اعتماد اليورو، فيما تتولى لاتفيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ما سيجعلها في واجهة المفاوضات مع روسيا بخصوص الأزمة الأوكرانية.

ويحضر أكثر من مليوني شخص إلى شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو لحضور عرض الألعاب النارية، تزامناً أيضا مع الذكرى الـ 450 لتأسيس المدينة.

مليون شخص لإنزال كرة الكريستال

وفي نيويورك يحضر مليون شخص إلى تايمز سكوير العرض التقليدي لإنزال كرة الكريستال متعددة الألوان، كما تشارك في الاحتفالات مغنية البوب تايلور سويفت.

أما فنادق القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ بمصر فتستعد لتقديم برامج متنوعة لزوارها بمناسة رأس السنة، فضلا عن مراكب النيل التي أعدت برامج وحفلات سيحييها أشهر نجوم الغناء.