مغربية تتوج كأفضل مذيعة نشرات إخبارية في بلجيكا

توجت البلجيكية من أصل مغربي حكيمة درحموش كأفضل مقدمة لنشرة أخبار تلفزيونية لدى البلجيكيين الفرنكفونيين، بعد حيازتها المرتبة الأولى في استطلاع للرأي أجراه معهد "إبسوس"، بحسب مجلة "لو سوار" البلجيكية.

وقد حصلت حكيمة درحموش التي تطل عبر نشرة أخبار الساعة السابعة مساء على قناة "إر تي إيل" البلجيكية، على نسبة 44 في المئة من الأصوات مناصفة مع زميلها فرانسوا دي بريغود، مقدم نشرة أخبار الساعة السابعة والنصف على القناة الأولى من شبكة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية الفرنكفونية (إر تي بي إف)، والذي يعد من رواد تقديم نشرات الأخبار في بلجيكا.

وقد أجرى "إبسوس" الاستطلاع بطلب من مجلة "لو سوار" البلجيكية، لمعرفة البرامج والمنشطين المفضلين في منطقة والونيا – بروكسيل.

وعبر لوران هولوت مدير تحرير القناة عن ارتياحه الكبير لهذا التتويج، معتبراً أن مقدمة الأخبار البلجيكية - المغربية "نجحت على مر السنين في نسج علاقات وثيقة مع المشاهدين".

وقد تخرجت حكيمة درحموش - وهي من مواليد بروكسل في العام 1978 - في المعهد العالي للتكوين الاجتماعي والاتصال، وبدأت مسارها الإعلامي على أمواج "نوستالجي" و"بيل إر تي إل" قبل أن تلتحق بقناة "إر تي إل"، سنة 1999، ثم عملت كمراسلة للقناة في بلجيكا والخارج.

وفي العام 2006 بدأت مشوارها كمذيعة نشرات إخبارية تلفزيونية في نفس القناة، ليتم اختيارها في العام 2010، كأفضل مقدمة لنشرة أخبار الساعة السابعة مساء، من قبل الأسبوعية البلجيكية "تيلي موستيك".