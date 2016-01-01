بالصور.. العالم يستقبل #العام_الجديد باحتفالات مبهرة

احتفل العالم بدخول عام 2016، وتنافست دول عدة من العالم للاحتفال بأجمل الطرق لاستقبال العام الجديد.

وتميزت معظم الاحتفالات بالأجواء الصاخبة والألعاب النارية المميزة، وأبرزها في أستراليا التي كانت من ضمن أول المستقبلين للسنة الجديدة.

شلالات من الأضواء وفراشات وزهور كانت من ضمن أبرز الأشكال المكونة من الألعاب النارية التي زينت سماء سيدني.

وشهدت العاصمة الاسترالية تجمهر حوالي مليون شخص حول جسر هاربور لمشاهدة العرض المميز للألعاب النارية التي زينت سماء المدينة.

وأقيمت احتفالات اندونيسيا في العاصمة جاكارتا لم تقل جمالا عن نظيرتها سيدني نظرا لجمال ألعابها النارية التي أقيمت في وسط المدينة وشهدت حضور أعداد كبيرة من المحتفلين.

وودعت اليابان عام 2015 واستقبلت العام الجديد بطريقتها الخاصة حيث أطلق سكان طوكيو بالونات في الهواء تزامنا مع العد العكسي لميلاد العام الجديد.

احتفالات أخرى مبهرة شهدتها هونغ كونغ الصينية خاصة على جسر فيكتوريا حيث راقبت حشود كبيرة العد العكسي إيذانا بدخول العام الجديد وسط أضواء وألعاب نارية امتدت على ساحل المدينة.