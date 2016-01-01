دبي.. قصة مصور علق على شرفة #العنوان نصف ساعة

علق مصور صحافي في شرفة الطابق الثامن والأربعين خلال الحريق الذي اندلع في فندق العنوان بدبي، واضطر إلى التمسك بحبل ويقفز خارج الشرفة هرباً من ألسنة اللهب، قبل أن يتم إنقاذه من قبل فرق الدفاع المدني المتواجدة في مكان الحريق.

والتقت كاميرا قناة العربية المصور، الذي لم يكن مصدقاً أنه ما زال على قيد الحياة.

والتقط المصور لنفسه هذه المشاهد التي تبثها "العربية.نت" عندما كان عالقاً على حافة الطابق الثامن والأربعين أثناء الحريق، الذي اندلع في فندق Address وسط دبي.

وأمضى المصور أكثر من نصف ساعة رابطاً نفسه بحبل يستخدم لتنظيف واجهة المبنى، وبقي متدلياً في الفراغ على بعد أمتار قليلة من ألسنة اللهب.

وكان المصور ينتظر التقاط مشاهد الألعاب النارية الشهيرة، لكنه بعد اندلاع الحريق وخوفاً من أن يموت مختنقاً بفعل الدخان أدرك أن خياره الوحيد هو أن يتعلق على الشرفة وينتظر الإغاثة.

وبعد أكثر من نصف ساعة شعر دينس بأن رجال الإنقاذ كانوا يتفقدون المكان، فأثار بعض الضجة ليثير انتباههم، وقد عثروا عليه سليماً معافى.