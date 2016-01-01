زوج ملكة #الدنمارك يتقاعد في سن الحادية والثمانين

أصبح زوج ملكة الدنمارك الأمير هنري (81 عاما) متقاعداً بصفة رسمية الجمعة، ما قد يحرره من التزامات رسمية.

وقالت الملكة مارغريت الثانية مساء الخميس خلال تمنياتها بالسنة الجديدة "قرر زوجي أن يتقاعد".

وفي بيان أوضح القصر الملكي أن ذلك يعني أن الأمير "لن يشارك على الأرجح في سلسلة من اللقاءات الرسمية، من بينها افتتاح الدورة البرلمانية واستقبال السفراء وزيارات الدولة إلى الخارج".

وكان الأمير هنري وأصله من جنوب غربي فرنسا، التقى مارغريت عندما كان يعمل في سفارة فرنسا في لندن في العام 1965.

ولم يحظ يوما بشعبية كبيرة في الدنمارك، إذ إن الدنماركيين لم يفهموا أبدا استياءه من البروتوكول الذي لم يفرد له موقعا رئيسيا.