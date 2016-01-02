بعد حريق #دبي ..الشيخ محمد للدفاع المدني: رفعتم الرؤوس

شكر الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات حاكم دبي في تغريدة، رجال الدفاع المدني والشرطة والإسعاف، قائلا إنهم أثبتوا كفاءتهم أمام العالم ورفعوا الرؤوس.

كما أشاد الشيخ محمد بضيوف دبي في تغريدة أخرى، وأعرب عن تقديره لما وصفه برقيهم في التعامل مع أحداث ليلة الخميس. وقال الشيخ محمد إن دبي كانت أمس بضيوفها عنواناً للمدينة الحضارية.

وكتب الشيخ محمد بن راشد في التغريدة الأولى: "كلمتي لرجال الدفاع المدني والشرطة والإسعاف.. رفعتم الرؤوس وأثبتم كفاءتكم أمام العالم.. شكرا لأبناء الإمارات المخلصين".

وأضاف في التغريدة الأخرى: "وتقديري لضيوفنا في الإمارات على رقيكم في التعامل مع الأحداث ليلة البارحة. بكم ومعكم كانت دبي أمس عنوانا للمدينة الحضارية".

في غضون ذلك، قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، إن فرق الدفاع المدني تواصل تبريد موقع الحريق في "فندق العنوان" الذي يقع في منطقة داون تاون بالقرب من برج خليفة.

ونجحت فرق الدفاع المدني في السيطرة على الحريق وإجلاء المقيمين بالفندق، وانطلقت الألعاب النارية من برج خليفة احتفالا بالعام الجديد وفقا للبرنامج الموضوع في منتصف ليلة الخميس.