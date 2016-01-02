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بالصور.. "الأبيض" يفتتح العام الجديد في #لبنان

المصدر: العربية.نت
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بدأت السنة الجديدة في لبنان وسوريا وحتى الضفة الغربية (بشكل أقل)، بيضاء ناصعة، حيث تساقطت الثلوج على المرتفعات. وفي لبنان شوهد "الجنرال الأبيض" على علو منخفض نسبياً، إذ بدأ تساقط الثلوج على علو 400 متر عن سطح البحر.

أما في بعض المناطق الجبلية اللبنانية، فأدت الثلوج إلى قطع الطرقات، ومحاصرة عدد من السكان، ما دفع قوى الأمن الداخلي اللبناني إلى الطلب من المواطنين عدم سلوك الطرقات الجبلية إلا بعد التأكد من حال الطريق، والتقيد بتوجيهات وإرشادات السلامة.

أما سبب موجة الثلوج هذه فمنخفض جوي يدعى "فلاديمير" ويضرب الحوض الشرقي للمتوسط، مصحوبا بكتل هوائية باردة ورياح وأمطار غزيرة وثلوج.

ويتوقع بحسب الأرصاد الجوية أن يكون طقس السبت في لبنان مشابهاً، مع أمطار متفرقة وثلوج على 600 متر في الفترة الصباحية، واستمرار درجات الحرارة بالانخفاض، على أن يتحسن خلال النهار، مع تحذير من خطر تكون الجليد على المرتفعات المتوسطة ليلاً.

عاليه (لبنان) عاليه (لبنان)
فتح الطرقات بعد تساقط الثلوج فتح الطرقات بعد تساقط الثلوج
في بحمدون (لبنان) في بحمدون (لبنان)
يلهون بالثلج في عالية(لبنان) يلهون بالثلج في عالية(لبنان)
الأبيض يغطي الطرقات الأبيض يغطي الطرقات
ثلوج لبنان ثلوج لبنان

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