صورة ابن حاكم #دبي في مكان الحريق تشعل مواقع التواصل

لقيت صورة الشيخ منصور نجل الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات حاكم دبي، في موقع الحريق الذي نشب في فندق "العنوان" بالقرب من برج خليفة في دبي ليلة رأس السنة، رواجاً كبيراً على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، واستحساناً واسعاً لتلك اللفتة الإنسانية الراقية.

وأتت معظم التعليقات تحيي هذا التصرف النبيل الذي دفع الشيخ منصور إلى المشاركة في عمليات إنقاذ المدنيين في محيط الفندق.

في حين وجه الشيخ منصور على حسابه على انستغرام تحية شكر وتقدير لرجال الدفاع المدني وشرطة دبي والإسعاف. وكتب إلى جانب الصورة التي نشرها: "تحية شكر وتقدير لرجال الدفاع المدني وشرطة دبي والإسعاف على تمكنهم من السيطرة على حريق فندق العنوان في دبي في وقت قياسي، كل الشكر لكل من شارك في تهدئة النفوس وطمأنة الجمهور.

وكانت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي ذكرت، الجمعة، أن التحرك السريع لإدارة الأزمات والكوارث كان وراء السيطرة على حريق فندق "العنوان" ليلة رأس السنة.

وأوضحت الإدارة، في بيان، أن عمليات التبريد في فندق "العنوان داون تاون" استمرت حتى مساء الجمعة، في حين تباشر الأجهزة الأمنية التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحريق الذي شب في واجهة الفندق قرابة الساعة التاسعة مساء الخميس بتوقيت دبي.

وأشارت إلى أن المعلومات الأولية المتوافرة حتى الآن تشير إلى أن الحريق بدأ من الطابق العشرين، وأن كافة التفاصيل حول أسباب الحادث سيتم نشرها في حينه فور توافرها مع اكتمال التحقيقات الأولية.

يذكر أن الحادث أسفر عن إصابة 14 شخصاً بإصابات بسيطة، وإصابة واحدة متوسطة، إضافة إلى إصابة شخص واحد بأزمة قلبية.



