لندن.. تنقل مجاني ليوم واحد فقط

استفاد الآلاف من مستخدمي وسائل النقل العام في لندن من مشكلة تقنية للتنقل بالمجان في العاصمة البريطانية صباح السبت، عندما كان من المفترض البدء بتطبيق التعرفة الجديدة لتذاكر النقل لسنة 2016.

وقال الناطق باسم الشركة العامة للمواصلات في لندن "ترانسبورت فور لندن" (تي اف ال) "واجهنا مشاكل تقنية في أجهزة قراءة تذاكر النقل هذا الصباح. ونحن نعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن. وبانتظار إيجاد حل لها، يمكن للزبائن الاستمرار في استخدام قطار الأنفاق والحافلات والقطارات".

وسرعان ما تم تداول هذا الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وغرد صادق خان مرشح حزب العمال لانتخابات رئاسة بلدية لندن على حسابه في "تويتر" أنه "يبدو أن برمجية (تي اف ال) لا توافق هي أيضاً على زيادة الأسعار التي أقرها حزب المحافظين".

وقد تقرر رفع أسعار تذاكر وسائل النقل العام بنسبة 1% تقريبا في 2016.