ضبط أكثر من طن من الكوكايين قبالة شواطئ السلفادور

ضبط أكثر من طن من الكوكايين على متن أربعة زوارق سريعة كانت تنقل هذه المخدرات من كولومبيا باتجاه أميركا الوسطى، على ما ذكرت الشرطة الكولومبية.

فخلال عملية مشتركة للشرطة بين كولومبيا والسلفادور ضبط 1122 كيلوغراما من الكوكايين الموضبة في رزم مقاومة للمياه على متن هذه الزوارق قبالة شاطئ السلفادور المطل على المحيط الهادئ قرب المنطقة الحدودية مع غواتيمالا.

وأوقف 12 شخصا خلال هذه العملية هم اكوادوري وكولومبيان وتسعة من مواطني غواتيمالا.

وتفيد عناصر التحقيق الأولى أن الزوارق أبحرت من منطقة سان اندريس دي توماكو في أقصى جنوب كولومبيا.

وتعتبر كولومبيا أكبر منتج للكوكايين في العالم مع 442 طنا في العام 2014 وفق أرقام الأمم المتحدة.