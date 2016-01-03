طفلة سورية تبكي الحضور في أولى حلقات The Voice Kids

أثرت الطفلة السورية غنى بوحمدان في حكام برنامج اكتشاف المواهب The Voice Kids بعد بكائها على المسرح خلال أدائها أغنية" أعطونا الطفولة" لريمي بندلي، وقامت المطربة نانسي عجرم بالضغط على الزر الأحمر مع بداية الغناء.

وتعاطف معها الحضور من لجنة التحكيم بعد بكائها وتذكرها أطفال سوريا، وتدخل نانسي لتهدئتها وتشجيعها على استكمال الغناء.

وعرض البرنامج على شاشة قنوات mbc masr ،mbc1 وهو نفس فكرة برنامج "ذا فويس" العالمي، والذى انتهى الموسم الثالث له منذ أيام قليلة.

ويهتم البرنامج باكتشاف مواهب الأطفال في السن الصغيرة من سن 7 أعوام إلى سن 14 عاما، وتنتجه شكة sony وقد تم اختيار المواهب من الأطفال والذين يمتلكون أصوات جميلة ورقيقة.

ويعد البرنامج هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وهو يكتشف مواهب الأطفال، ومن خلال تدريبات ومسابقات يصل بنا إلى أفضل صوت في النهاية.

وتتكون لجنة التحكيم من أجمل نجوم الطرب بالوطن العربي، وهم المطرب كاظم الساهر والمطربة نانسي عجرم والمطرب تامر حسني، وهم نجوم كبار لهم العديد من الأعمال الغنائية الفنية التي تخص الأطفال ولاقت نجاحا منقطع النظير وأحبها الكبار والأطفال، فقد غنت الفنانة نانسي عجرم عدة أغانٍ جميلة للأطفال، منها "شخبط شخابيط" وأغنية "يا بنات يا بنات" وغيرهما من الأغاني الجميلة للأطفال، كما غنى كاظم أيضا للأطفال أغنية "دلع عيني دلع"، وأغنية "ست الحلوات"، وأغنية "البنية حلوة البنية"، أما تامر حسني فقد غنى للأطفال "فيها آية" وأغنية "سنوحى".