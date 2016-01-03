وزير خارجية #مصر ينشر صورة له مع حفيده على فيسبوك

نشر سامح شكري، وزير حارجية مصر، صورة شخصية له مع حفيده في متحف وزارة الخارجية على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال الوزير معلقا على الصورة "مع حفيدي سامح في متحف وزارة الخارجية"، فيما نالت الصورة إعجاب الآلاف من المتابعين وتعليقات مؤيدة.

وزير الخارجية المصري اسمه بالكامل سامح حسن شكرى سليم، كلفه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، بتولي حقيبة وزارة الخارجية في التشكيل الجديد بأول حكومة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

شغل شكري سابقا منصب سفير مصر في الولايات المتحدة، وعمل بجوار الرئيس الأسبق حسني مبارك في مركز المعلومات برئاسة الجمهورية، وهو حاصل على البكالوريوس في القانون من جامعة عين شمس، وهو متزوج وله ولدان.