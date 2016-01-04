شاهد DNA.. خطاب نصرالله وإعدام النمر

تناول الإعلامي نديم قطيش في حلقة، الاثنين، من برنامجه DNA موضوع تنفيذ المملكة العربية السعودية حكم القصاص في نمر النمر مع 46 آخرين من المدانين بتهم متعلقة بالإرهاب، وما تبعه من تصعيد من قبل إيران وحلفائها ضد الرياض، حيث تناول بالأخص خطاب أمين عام "حزب الله" حسن نصرالله حول هذا الشأن.

يشار إلى أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث" - القناة الشقيقة لـ"العربية"- وقناة "المستقبل" اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

يُعرض برنامج DNA على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.