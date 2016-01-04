الأمير_وليام يقرّ بأن الأبوة جعلته "أكثر عاطفية"

أقر الأمير البريطاني وليام بأن الأبوة جعلته "أكثر عاطفية" عما كان عليه، وذلك خلال فيلم وثائقي بُث في بريطانيا مساء اليوم الاثنين.

وقال وليام (33 عاما)، وهو والد الأمير جورج والأميرة تشارلوت، للمذيعين أنتوني ماكبارتلين وديكلان دونلي من تلفزيون "أي. تي. في": "لم أكن أبدا الشخص الذي تؤثر فيه الأشياء، لكن الآن أصغر الأشياء تؤثر في قليلا. تتأثر بأشياء تحدث حول العالم أو ما شابه عندما تكون أبا لأنك تدرك كم هي قيمة الحياة وتتضح الصورة، تفهم فكرة ألا تكون موجودا لتشاهد أبناءك وهم يكبرون".

وتظهر المقابلة في فيلم وثائقي يحتفل بمناسبة 40 عاما على إقامة "مؤسسة تراست" التي أسسها الأمير تشارلز لتساعد الشبان على تأسيس أعمالهم الخاصة.

وفي الفيلم، يسأل المذيعان الأمير تشارلز إن كان يساعد في تغيير حفاضات أحفاده. ورد تشارلز ضاحكا: "ربما لوهلة قد أقوم بذلك".

وتابع: "من اللطيف للغاية أن يكون لدي حفيدة. أتمنى أن يعتني بي شخص عندما تصيبني أعراض الشيخوخة".

وأسس تشارلز "مؤسسة تراست" في عام 1976 عندما تبرع بالأموال التي تقاضاها في نهاية خدمته بالبحرية الملكية لتمويل بعض المشاريع المحلية.