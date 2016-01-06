بالفيديو.. ممدوح عبد العليم يرقص مع ابنته

بعد الإعلان عن وفاة الفنان ممدوح عبد العليم، تداول مستخدموا مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من مقاطع الفيديو الخاصة بالفنان الراحل، سواء تلك التي ظهر فيها طفلا، أو حواره التلفزيوني الأخير وبكاءه.

وكان من بين مقاطع الفيديو التي تم تداولها، ذلك الذي ظهر فيه في حفل مدرسي أقامته المدرسة الخاصة بابنته "هنا" والذي تواجد فيه إلى جوار عدد كبير من أولياء الأمور.

إلا أن ممدوح عبد العليم ترك انطباعا مميزا في الحفل، بعدما شارك ابنته الرقص خلال الحفل، وأمسك بالعصا وظل يرقص بها وسط تفاعل المتواجدين، حيث شارك في الأمر بروح الأب، ولم يتعامل كنجم معروف ينظر إليه الجميع.

وظل عبد العليم يرقص إلى جوار ابنته، التي شاركت بفقرة في الحفل، وقامت بغناء أغنية "يا بنات" التي قدمتها المطربة نانسي عجرم، وشاركها والدها بالرقص على الأغنية، وعبر عن مدى فرحته بابنته من خلال الأغنية.