نحلة تؤخر إقلاع طائرة إندونيسية 4 ساعات

اضطرت طائرة تابعة لشركة الطيران الإندونيسية "غارودا" إلى تأخير إقلاعها ساعات عدة بسبب وجود نحلة في جهاز قياس سرعة الرياح، على ما أعلن متحدث باسم الشركة الأربعاء.

وكانت الطائرة وهي من طراز بوينغ 737 تستعد للإقلاع مساء الثلاثاء من مطار كوالانامو شمال جزيرة سومطرة، وعلى متنها 156 مسافرا، متجهة الى جاكرتا.

لكن انطلاق الطائرة تأخر أكثر من 4 ساعات، وأحجم قائدها عن الإقلاع بعدما لاحظ وجود مشكلة في جهاز مراقبة سرعة الرياح.

وقال متحدث باسم شركة الطيران في بيان إن "التحقيق أظهر أن المشكلة التقنية سببها وجود حشرة في أنبوب الجهاز".

وأضاف: "قررت غارودا إندونيسيا تأجيل الرحلة حفاظا على السلامة".

وأكد مسؤول آخر في الشركة ان نحلة كانت موجودة في انبوب قياس جهاز قياس سرعة الريح هي التي تسببت بالمشكلة. وما ان حلت المشكلة حتى اقلعت الطائرة باتجاه جاكرتا.

وأدى خلل في جهاز قياس سرعة الرياح الى تحطم طائرة ايرباص اي-330 تابعة لشركة ايرفرانس كانت في رحلة بين ريو دي جانيرو وباريس ومقتل كل ركابها البالغ عددهم 228 في مياه المحيط الأطلسي.