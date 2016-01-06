"حمدان للتصوير" تتوج الفائزين ببطولة الرياضات الجوية

أعلن الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، علي خليفة بن ثالث، نتائج مسابقة التصوير الضوئي الخاصة ببطولة العالم للرياضات الجوية 2015، والتي أقيمت في ديسمبر الماضي بالتعاون مع "سكاي دايف دبي".

المسابقة التي تنقسم قسمين هما التصوير الجوي والأرضي، شهدت تألق المصورين الفلبينيين للموسم الثاني على التوالي فقد حصلوا للمرة الثانية على جائزتين من الجوائز الست، حيث فاز المصور الفلبيني كريستوفر دان إدرالين بالمركز الأول في التصوير الأرضي ومبلغ 6000 دولار، تلاه السعودي أحمد العسيري في المركز الثاني ليحصل على 4000 دولار، وجاء الفلبيني ديكستر باكاني ثالثاً ليظفر بـ2500 دولار بعد أن حصد المركز الأول في مسابقة الموسم الماضي.

أما التصوير الجوي فشهد ريادة إماراتية بطلها المصور عمران الأنصاري الذي خطف المركز الأول ومبلغ 6000 دولار، تلاه الأميركي ديفيد لودفيك في المركز الثاني ليحصل على 4000 دولار، بينما جاء الأرجنتيني خوان ماير ثالثاً ليحصل على مبلغ 2500 دولار.

وقد شهدت البطولة حضور عدد كبير من المصورين الهواة والمحترفين من داخل وخارج الدولة للاستمتاع بالأجواء الحماسية والفعاليات المميزة وفي نفس الوقت الدخول في خضم المنافسة على المراكز الأولى في المسابقة من خلال متابعة الفعاليات على مدار أيام البطولة والتقاط أبرز المشاهد.

وتعليقاً على الحدث قال الأمين العام للجائزة: "هذه مشاركتنا الرابعة ضمن البطولات الدولية للرياضات الجوية بالتعاون مع سكاي دايف دبي والتي دائماً ما تلاقي اهتماماً إقليمياً ودولياً واسعاً، مستضيفين لمسابقة التصوير الضوئي خلالها لإضفاء المزيد من المتعة والإثارة والاستثمار الإبداعي لأجواء البطولة المتنوعة. لقد أصبحت الجائزة حدثاً رئيسياً في البطولة ينتظره الجميع ويتوقون للفوز به، وهذا اعتبره نجاحاً يُضاف لقائمة الإنجازات التي قامت بها الجائزة لخدمة الفنون البصرية ونشر ثقافة الصورة، وخطوة للأمام ضمن رؤاها الساعية لأن تكون القاعدة الأولى للمصورين الفوتوغرافيين على مستوى العالم".