بالفيديو .. عراقي يرقص بالشارع لحصوله على "هويته"

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في "الفيسبوك" و"تويتر"، تسجيل فيديو طريف لمواطن عراقي، اراد ان يحتج على الروتين الحكومي في المعاملات الرسمية، فجلب معه فرقة موسيقى شعبية لتعزف له وهو يرقص امام باب "دائرة الأحوال المدنية"، بعد ان حصل على وثيقة مواطنته منها، غير آبه بالناس الذين تجمهروا لمراقبته، او الذين شرعوا بتصويره بكاميرات موبايلاتهم المحمولة.



ويظهر التسجيل، رجلا في الخمسينيات من العمر يحمل "هوية الأحوال" بيده، ويأمر فرقة موسيقى شعبية كان قد استأجرها بالعزف له، ويبدأ بالرقص فرحاً بعد ان قال انه تسلم "تجديد" هويته التي عانى من اجلها لمدة سبعة أشهر.



وتحدّث الرجل بمرارة كيف انه تمكّن من الحصول على هويته الجديدة بعد تدخّل من مفتش وزارة الداخلية شخصياً.

وبين فترة وأخرى تعلن وزارة الداخلية عن ضرورة تجديدة هوية الأحوال المدنية دفعا للتزوير، كان تضع رقما سريا أو رسما ما..

وفي المرة الأخيرة وضعت طمغة فسفورية ضمانا لعدم التزوير وطالبت الجميع بضرورة استبدال القديمة بالجديدة .. وهنا كانت معاناة الرجل.

