بريطانيا تعدل مواعيد الامتحانات مراعاة لشهر رمضان

قررت بريطانيا تعديل مواعيد الامتحانات الرسمية بما يتكيف مع شهر رمضان، مراعاة للطلاب المسلمين الذين يرغبون في الصوم، على ما أعلنت الإدارة المكلفة بتنظيم الاختبارات الدراسية.

وقال المجلس المكلف بالإشراف على الامتحانات في بيان "ستحدد تواريخ الامتحانات في المواد الأساسية قبل شهر رمضان مع الانتباه إلى إمكانية أن تكون الامتحانات في الصباح أو بعد الظهر".

ويحل شهر الصوم عند المسلمين هذه السنة في الأسبوع الثاني من شهر يونيو، أي بالتزامن مع مواعيد الامتحانات الدراسية للشهادات الرسمية.

وقال مالكولم تروب نائب الأمين العام لجمعية مسؤولي المدارس والمعاهد إن "المسؤولين عن المؤسسات التعليمية يرغبون في أن يكون الطلاب قادرين على صوم شهر رمضان من دون أن يكون لذلك انعكاسات سلبية على امتحاناتهم".

وقالت ماري بوستد رئيسة نقابة المعلمين "نريد أن يكون الطلاب قادرين على إعطاء أفضل النتائج في الامتحانات التي تقرر مستقبلهم".