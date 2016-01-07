شاهد DNA.. فعل "مضايا" ناقص

في حلقة اليوم الخميس من برنامج DNA والتي حملت عنوان "فعل" مضايا" ناقص"، تطرق الإعلامي اللبناني نديم قطيش إلى التجويع الذي يمارسه النظام السوري وميليشيات حزب الله بحق قرية مضايا السورية عبر حصارها، لافتاً إلى تناقض هذا التصرف مع خطاب "محور الممانعة" الأخير عن ضرورة احترام حقوق الإنسان.

يشار إلى أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث" - القناة الشقيقة لـ"العربية"- وقناة "المستقبل" اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

يُعرض برنامج DNA على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.