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شاهد DNA.. ما في شي بـ"مضايا"

المصدر: العربية.نت
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في حلقة اليوم الجمعة من برنامج DNA والتي حملت عنوان ".. مافي شي بمضايا"، تطرق الإعلامي اللبناني نديم قطيش إلى الطريق التي تناول فيها اعلام "محور الممانعة" لقضية قرية مضايا السورية التي تعاني الجوع منذ أشهر بسبب حصار النظام السوري وميليشيا حزب الله لها.

يشار إلى أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث" - القناة الشقيقة لـ"العربية"- وقناة "المستقبل" اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

يُعرض برنامج DNA على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.

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#دي ان ايه, #نديم قطيش, #لبنان, #سوريا, #مضايا, #حزب الله, #النظام السوري, #dna

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