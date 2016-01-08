"ستار وورز" يحقق أعلى عائدات بتاريخ السينما الأميركية

حقق الجزء الأخير من سلسلة "ستار ورز" في غضون ثلاثة أسابيع فقط، أكبر قدر من العائدات في تاريخ السينما بأميركا الشمالية، حاصداً 764,4 مليون دولار، ومتقدما على "أفاتار" حامل الرقم القياسي سابقاً، بحسب ما ذكرته مجموعة "ديزني".

وقد بلغت عائدات الجزء السابع "ستار وورز: ذي فورس أويكنز" حتى الأربعاء 764,4 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا، أي أكثر بأربعة ملايين تقريبا من "أفاتار"، الذي أخرجه جيمس كامرون محققاً 760,5 مليون دولار، طوال فترة عرضه، وفقاً لما وضحته "ديزني" التي أنتجت الجزء الأخير من "ستار وورز".

غير أن الموقع المتخصص "بوكس أوفيس موجو" شدد على أنه إذا ما أخذ التضخم بالاعتبار، فإن فيلم "غون ويذ ذي وند" يكون قد حطم كل الأرقام القياسية مع 1,74 مليار دولار من العائدات.

ويطمح الجزء الجديد من "ستار وورز" الآن إلى تحطيم الرقم القياسي للعائدات العالمية. ويحتل الفيلم حالياً المرتبة الرابعة مع حوالي 1,58 مليار دولار وراء فيلمي جيمس كامرون "أفاتار" (2,79 مليار دولار)، و"تايتانيك" (2,19 مليار ولار)، و"جوراسيك وورلد" (1,67 مليار دولار).

وسيلعب بدء عرض الفيلم وهو من إخراج ج.ج. ابرامز، في الصين السبت دوراً حاسماً في هذا المجال.