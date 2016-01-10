المكسيك تبدأ اجراءات تسليم "ال تشابو" إلى أميركا

أعلنت الحكومة المكسيكية أمس السبت أنها بدأت الاجراءات القضائية لتسليم الولايات المتحدة "إل تشابو"، أحد أشهر تجار المخدرات في العالم، وذلك غداة إعادة القبض عليه بعد ستة أشهر على فراره من سجن يخضع لحراسة مشددة.

وقالت وزارة العدل في بيان إنه "مع إعادة القبض على غوسمان لوريا، يتعين بدء مختلف إجراءات الترحيل"، من دون أن تحدد متى تتوقع انتهاء هذه الإجراءات وتسليم زعيم عصابة "سينالوا" إلى السلطات الأميركية".

وأوضحت السلطات المكسيكية أنها تلقت من نظيرتها الأميركية العام الماضي مذكرتي توقيف بحق "إل تشابو" تطلب تسليمها إياه، مشيرةً إلى أن محامي غوسمان أمامهم ثلاثة أيام لتقديم اعتراضاتهم على هذين الطلبين.

وأكدت وزارة العدل في بيانها أنها "ستوفر كل العناصر" اللازمة لإفشال أي محاولة قد يلجأ إليها الدفاع لقطع الطريق على تسليم موكله.

واعتقلت السلطات المكسيكية خواكين "ال تشابو" غوسمان الجمعة "داخل فندق" قرب لوس موتشيس الواقعة على مقربة من سواحل ولاية سيناولا (شمال غرب) المنطقة التي يتحدر منها بارون المخدرات الشهير.

وكان تاجر المخدرات نجح في 11 يوليو الماضي في الفرار من سجن التيبلانو المكسيكي الخاضع لإجراءات أمنية مشددة بعدما استعان بنفق يمتد على 1.5 كيلومتر مستخدماً دراجة نارية مثبتة على سكك حديد لينهي رحلة الفرار في منزل قيد الإنشاء في وسط الحقول.

وكان الرئيس المكسيكي انريكي بينيا نييتو أعلن إثر اعتقال "إل تشابو" للمرة الأولى في فبراير 2014 أنه يرفض تسليمه الى الولايات المتحدة وأن بارون المخدرات سيحاكم ويسجن في المكسيك.