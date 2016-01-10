انهيار ثلجي في جبال الألب يطمر متزلجين

قضى متزلجان إيطاليان في جبال الألب السويسرية بعدما أتى عليهما انهيار ثلجي كبير، بحسب ما أعلنت الشرطة المحلية.

وأدى انهيار ثلوج بطول 300 متر وعرض 200 إلى طمر 3 متزلجين على ارتفاع 2500 متر في منطقة محاذية للحدود مع إيطاليا، بحسب ما أعلنت الشرطة يوم السبت.

ولدى وصول فرق الإنقاذ تساندها مروحيات الى المنطقة، كان عدد من المتسلقين قد نجح في إخراج المتزلجين من تحت الثلج. لكن اثنين منهم قضيا بعد ذلك، بحسب شرطة كانتون فالي، أما المتزلج الثالث فقد نجا.

وكانت السلطات المحلية حذرت الجمعة من خطر وقوع انهيارات في المنطقة، بسبب تراكم الثلوج الكثيف في الأيام الأخيرة.

وتقع بين الحين والآخر حوادث انهيارات ثلجية في جبال الألب، وفي موسم العامين 2014 و2015 قضى 12 شخصا في حوادث مماثلة في نفس المنطقة.



