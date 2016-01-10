ترامب معجب بطرق الإعدام في كوريا الشمالية

أشاد دونالد ترامب المرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة الأميركية بطريقة زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون في التخلص من معارضيه السياسيين، قائلا إن طريقة إعدامه لخصومه السياسيين توضح أنه "زعيم"، حسب ما جاء في صحيفة "الإندبندنت".

وأضاف ترامب خلال مؤتمر حاشد للجمهوريين في ولاية لووا أنه "يجب أن يكون كيم مثالاً يفتخر به.. لقد كان في الـ 25 أو الـ 26 من عمره عندما توفي والده"، مشيداً بتخلصه من معارضيه متسائلاً من "من الشباب يستطيع أن يقضي على هؤلاء الجنرالات الأقوياء؟ هذا أمر صعب كما تعلمون.. إنه لأمر مدهش حين تفكر فيه.. كيف استطاع أن يفعل هذا؟".

ورغم أن طريقة كيم في السيطرة على زمام الأمور هي مجرد "ثقافة" إلا أنه لا يزال الرئيس المسيطر، الأمر الذي يدعو للدهشة على حد وصف ترامب.

وعقب وصوله للحكم في عمر الـ 28 عاماً، رسخ كيم يونغ أون حكمه من خلال سلسلة من الإعدامات طالت زوج عمته جانغ سونغ ثايك.

وحول العلاقات الأميركية بكوريا الشمالية، قال ترامب أيضاً عن كيم: هذا الرجل لا يمزح.. ولا نستطيع نحن أيضاً أن نمزح معه، لأنه فعلياً يمتلك صواريخ وأسلحة نووية".

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن إجراء تجربة لقنبلتها الهيدروجينية الأولى.

وللمرشح المحتمل للرئاسة الأميركية في 2016 سجل حافل في الإشادة بالصفات القيادية لعدد من الزعماء المثيرين للجدل من بينهم فلاديمير بوتين وكذلك القيادة الصينية.

هذا فضلاً عن وصف ترامب لزعيم كوريا الشمالية في أغسطس بأنه "عبقري"، داعياً كوريا الجنوبية أن تدفع للولايات المتحدة مقابل حمايتها من كوريا الشمالية.

جدير بالذكر أن ترامب كرر في مؤتمره الانتخابي سالف الذكر ضرورة منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة، الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً في وقت سابق.