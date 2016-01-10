صبي في الخامسة يركب دراجته ليلاً لينقذ والده المريض

في خضم الليل، قطع طفل في الخامسة من العمر أكثر من ثلاث كيلومترات على متن دراجته الهوائية على طريق في مايين (غرب فرنسا) لينقذ والده الذي تعرض لوعكة قلبية قبل أن يلتقي بسائق ساعده على إبلاغ خدمات الإسعاف.

وأخبر السائق جان-فرانسوا بينو الذي التقى بالصبي كيفن دجينيه مساء الأربعاء على طريق يحيط ببلدة سان-بيير-لا-كور: "كان يرتدي ملابس النوم مع معطف فوقها. وكان يرجف من شدة البرد".

وأوردت صحيفة "أويست فرانس" المحلية أن الصبي غادر المنزل بعد أن رأى والده يفقد وعيه. وهو ترك شقيقته الصغرى البالغة من العمر سنتين إلى جانب والده المغمى عليه وركب دراجته الهوائية ليجلب والدته التي تعمل مساء على بعد حوالي 10 كيلومترات من البيت.

وبعد أن قطع ثلاث كيلومترات، التقى بالمزارع بينو قرابة الساعة 21:15 بتوقيت غرينيتش.

وأخبر جان-فرانسوا بينو وكالة "فرانس برس": "قال لي: أبي مات. فوضعته في سيارتي واتصل سائق آخر بخدمات الإسعاف".

وتعذر على الصبي تقديم عنوانه والتعريف عن اسم عائلته. وهو كان يبكي تارة ويهدأ تارة أخرى ويردد "سوف أكون جد متعب لأذهب غدا إلى المدرسة".

واتصلت خدمات الإسعاف بكلود لو فوفر، رئيس بلدية سان-بيير-لا-كور حيث يعيش قرابة 2000 شخص لتبلغه بالحادثة. ونجح هذا الأخير في التعرُّف على العائلة، فتوجه العناصر على الفور إلى منزل الوالد ونقلوه إلى المستشفى حيث تم إنعاشه وسمح له بالعودة إلى المنزل. ولم ينس رجال الإسعاف الصبي كيفن.