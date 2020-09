لمن قال كاظم الساهر "أموت وأجن لو ما تختاريني"؟

منذ بدء برنامج The Voice Kids الأسبوع الماضي والأنظار كما القلوب متجهة إلى تلك المواهب اليافعة، التي تحاول تلمس درب لها على طريق الفن.

حلقة السبت 9 يناير التي استعرضت 10 مواهب جديدة من أنحاء العالم العربي قدّمت كل منها أغنية من اختيارها، حاولت من خلالها التأثير في المدربين.

القيصر كاظم الساهر "جنّ جنونه" أمام غناء مواطنته العراقية الطفلة ميرنا حنا البالغة من العمر 12 عاماً.

فميرنا التي هربت من "فظاعات" داعش كما قالت في التقرير الذي قدمها، أسرت قلوب المدربين الثلاثة، إلا أن موقف كاظم كان مميزاً فعلاً. فما إن بدأت الطفلة بموالها حتى ضحك كاظم. وثوان معدودة حتى التف المدربون الثلاثة، معربين عن إعجابهم بصوتها.

وما إن أنهت ميرنا موال "البارحة بالحلم" وأغنية Let it go حتى قال لها كاظم: "أنا أموت حسرة وقهرا إذا لم تختاريني اليوم".

وتابع قائلاً لها: "أنت اخترت موالا أنا عندما أغنيه أجد صعوبة لو أريد غناءه، هذه جرأة كبيرة"، وأضاف محاولاً إقناعها باختياره لتكون ضمن فريقه: "شو هالجمال شو هالفستان اعرفي من تختارين".

إلا أن نانسي عجرم لم تستسلم أمام محاولات كاظم، بل راحت تغري ميرنا بفستان " frozen"، لكي تختارها. أما تامر حسني فحاول إقناعها باختياره عبر القول لها بأنه سيفتح أمامها باب التمثيل ومشاريع مشتركة معه. إلا أن ميرنا اختارت في النهاية مواطنها كاظم الذي بدا أكثر من متحمس لموهبتها.

يذكر أن ميرنا تعيش منذ ما يقارب الـ 7 أشهر في لبنان بعد أن تركت العراق مع أهلها، هرباً من داعش الذي هدد "بخطفها وقتلها"، بحسب ما قال والدها لبرنامج the voice kids.