هل أوقع الممثل شون بن ببارون المخدرات المكسيكي؟

يبدو أن الممثل الأميركي شون بن التقى سراً تاجر المخدرات المكسيكي الشهير "إل تشابو" قبل توقيفه، بغية إجراء مقابلة صحافية معه نشرت السبت في مجلة "رولينغ ستون".

ونشر المقال غداة إعلان إلقاء القبض على خواكين "إل تشابو" غوسمان قرب بلدة لوس موتشيس الساحلية الواقعة في ولاية سينالوا في شمال غربي المكسيك.

وأوقف غوسمان إثر عملية واسعة للقوات المسلحة المكسيكية بعد ستة أشهر على فراره اللافت من سجن يخضع لإجراءات حراسة مشددة.

وفي التفاصيل، أن شون بن توجه في أكتوبر 2015، برفقة الممثلة المكسيكية Kate del Castillo إلى غابة في المكسيك لإجراء لقاء "استمر سبع ساعات" مع تاجر المخدرات الشهير تلاه مقابلات عبر الهاتف.

وقال مسؤول في الحكومة المكسيكية طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس إن اللقاء مع شون بن كان من العوامل التي أدت إلى توقيف "إل تشابو".

ومن بعض ما قاله إل تشابو" في حديثه مبرراً "تجارته" أنه كان دون مورد رزق أو عمل في بلدته الأم "سينالوا". وأشار إلى أن رغم سمعته كمجرم إلا أنه لا يعتبر نفسه رجلاً عنيفاً إنما يدافع عن نفسه فقط.

وفي رده على سؤال كيف يتوقع نهايته، أكد تاجر المخدرات الشهير أنه يتوقع أن يموت يوماً، متأملاً أن يتم ذلك بشكل طبيعي وليس قتلاً.

ويبدو أن تلك المقابلات أجريت في إطار ما كان يجري بحثه من إجراء فيلم حول مسيرته.