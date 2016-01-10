"ابن مارلين مونرو" خطط لخطف كلب أوباما

أوقف رجل هذا الأسبوع في واشنطن بعدما خطط لخطف أحد كلاب عائلة الرئيس الأميركي باراك أوباما حسب ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

والرجل الذي بدا مشوشا، قال للشرطة إنه ابن جون كينيدي ومارلين مونور واسمه يسوع المسيح. وقد عثر في سيارته على بندقيتين وأكثر من 300 رصاصة فضلا عن هراوة، ووجهت إليه تهمة حيازة أسلحة غير مسجلة لدى السلطات.

وأوقف سكوت ستوكيرت (49 عاما)، وأصله من داكوتا الشمالية (شمال)، يوم الاربعاء، في أحد فنادق العاصمة الفدرالية، من قبل جهاز "سيكريت سيرفيس" المعني بحماية الرئيس الاميركي، على ما ذكرت محطة "ان بي سي" التلفزيونية بعدما تبلغ من فرع الجهاز في مينيسوتا بنوايا الرجل.

وقال جهاز حماية أوباما إن الرجل أراد خطف الكلب "بو" وهو الأقدم بين كلبي العائلة الرئاسية. وتملك عائلة أوباما كلبة أيضا تحمل اسم "ساني".

ومثل الرجل يوم الخميس أمام محكمة في واشنطن. وافرج قاض عنه يوم الجمعة بشروط ولا سيما عدم الاقتراب من البيت الابيض أو مبنى الكابيتول.